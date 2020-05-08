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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - СКА-1938
Слуцк - СКА-1938: обзор матча 08 мая 2020
Слуцк
08.05.2020, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
СКА-1938
17'
Ж. Яхшибоев (П)
28'
Ж. Яхшибоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - СКА-1938
90'
Желтая карточка
A. Lesko
82'
Желтая карточка
J. Mawatu
77'
Желтая карточка
Ж. Яхшибоев
71'
Вторая желтая
A. Musahagian
Замена
A. Serdyuk
️️️️
A. Gafar
70'
67'
Желтая карточка
Д. Бакич
46'
Замена
Д. Бакич
️️️️
Ш. Умаров
42'
Желтая карточка
Д. Тве
Желтая карточка
V. Trubila
28'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Яхшибоев
27'
Желтая карточка
A. Musahagian
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Яхшибоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
8
Сослан Такулов
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
59
Roman Krivulkin
ЦЗ
26
Драман Салу
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
2
Давид Тве
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
0
Y. Teterenko
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
0
A. Serdyuk
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
3-2-3-1
30
0
25
59
18
20
Образов
26
Салу
17
10
Козлов
77
3-1-4-3
5
Мирошников
4
Шкурдюк
3
Сокол
2
Носко
10
Яхшибоев
6
10
2
Тве
17
Умаров
1
99
Юдчиц
77
0
0
77
17
Умаров
7
Бакич
7
Бакич
17
Умаров
Остались в запасе
Слуцк
СКА-1938
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
0
Y. Teterenko
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
0
Y. Teterenko
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Слуцк - СКА-1938
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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