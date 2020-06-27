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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Ксамакс
Янг Бойз - Ксамакс: обзор матча 27 июня 2020
Янг Бойз
27.06.2020, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
6 : 0
Завершен
Ксамакс
37'
М. Эбишер
40'
Ж. Нсаме
42'
К. Фасснахт
45'
Ж. Нсаме
79'
В. Сьерро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Ксамакс
ГОЛ! 5:0!
В. Сьерро
Пас отдал
М. Нгамале
79'
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Сулеймани
73'
73'
Замена
F. Mveng
️️️️
Т. Корбас
Замена
М. Элиа
️️️️
Ж. Нсаме
70'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лотомба
56'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Ф. Лустенбергер
56'
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Эбишер
56'
47'
Замена
A. Neitzke
️️️️
J. Djourou
46'
Замена
Т. Сефери
️️️️
D. Sakho
46'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
R. Nuzzolo
46'
Замена
С. Рамизи
️️️️
X. Kouassi
ГОЛ! 4:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Д. Гаудино
45'
ГОЛ! 3:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ж. Лотомба
42'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
К. Фасснахт
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Эбишер
Пас отдал
Д. Гаудино
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
55
Igor Djuric
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
14
Тибо Корбас
ЦП
23
Mike Gomes
ЦП
67
Diafra Sakho
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
4
Andre Neitzke
ЦЗ
88
Freddy Mveng
ЦФ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
8
Самир Рамизи
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
3-2-4-1
16
фон Бальмус
21
Лефор
5
Камара
28
Лустенбергер
3
Лотомба
17
Джанко
10
Сулеймани
20
Эбишер
10
Гаудино
16
Фасснахт
17
Нсаме
4-3-3
30
16
Сейду
55
33
23
Абанда
4
14
Корбас
23
14
8
67
10
Сулеймани
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Сулеймани
3
Лотомба
25
Гарсия
25
Гарсия
3
Лотомба
17
Нсаме
12
Элиа
12
Элиа
17
Нсаме
28
Лустенбергер
4
Соренсен
4
Соренсен
28
Лустенбергер
20
Эбишер
4
Сьерро
4
Сьерро
20
Эбишер
14
Корбас
88
88
14
Корбас
33
4
4
33
67
17
Сефери
17
Сефери
67
4
8
Рамизи
8
Рамизи
4
14
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
14
Остались в запасе
Янг Бойз
Ксамакс
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
9
Dylan Dugourd
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
Остались в запасе
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
9
Dylan Dugourd
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Янг Бойз - Ксамакс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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