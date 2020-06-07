Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Пасуш де Феррейра
Риу Аве - Пасуш де Феррейра: обзор матча 07 июня 2020
Риу Аве
07.06.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 25 тур
2 : 3
Завершен
Пасуш де Феррейра
43'
Д. Лопес
58'
Ж. Дала
12'
Ж. Амарал
14'
D. Tanque
52'
Б. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Пасуш де Феррейра
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Силва
Замена
B. Moreira
️️️️
T.
80'
Вторая желтая
М. Рейс
68'
68'
Желтая карточка
Педринью
63'
Замена
Денилсон
️️️️
D. Tanque
Желтая карточка
М. Рейс
62'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Дала
58'
Замена
К. Манэ
️️️️
D. Figueiras
54'
Замена
Ж. Дала
️️️️
Л. Пиазон
54'
52'
ГОЛ! 1:3!
Б. Сантос
Пас отдал
Э. Феррейра
48'
Желтая карточка
Э. Феррейра
46'
Замена
Б. Сантос
️️️️
Ж. Амарал
45'
+1
Красная карточка
B. Teles
ГОЛ! 1:2!
Д. Лопес
43'
Желтая карточка
А. Мусрати
42'
Желтая карточка
Л. Пиазон
38'
38'
Желтая карточка
Ж. Амарал
14'
ГОЛ! 0:2!
D. Tanque
Пас отдал
M.
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Амарал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
13
Диего Лопес
ЦП
8
Tarantini
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Пасуш де Феррейра
87
Ricardo Ribeiro
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
6
Bruno Teles
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
7
Жоау Амарал
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Риу Аве
28
Пауло Витор
ВР
0
Junio
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Пасуш де Феррейра
26
Маракас
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
10
Денилсон
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
4-4-2
1
7
33
Сантос
20
Монте
2
Рейс
13
Лопес
73
Мусрати
11
Сантуш
8
12
Пиазон
9
Тареми
4-4-2
87
2
Баксиньо
44
6
2
Силва
46
Эустакиу
22
Карлос
7
Амарал
8
Педринью
99
7
Феррейра
8
9
9
8
7
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
7
12
Пиазон
10
Дала
10
Дала
12
Пиазон
7
Амарал
30
Сантос
30
Сантос
7
Амарал
99
10
Денилсон
10
Денилсон
99
Остались в запасе
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
28
Пауло Витор
ВР
0
Junio
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
26
Маракас
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
29
Vasco Rocha
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
28
Пауло Витор
ВР
0
Junio
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
Остались в запасе
26
Маракас
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
29
Vasco Rocha
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Риу Аве - Пасуш де Феррейра
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Новости команд
Все
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+