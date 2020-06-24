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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 24 июня 2020
Рома
24.06.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
64'
Э. Джеко
85'
Э. Джеко
11'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Б. Кристанте
85'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Г. Мхитарян
85'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
81'
81'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
Замена
Д. Ундер
️️️️
К. Перес
72'
70'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
К. Линетти
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Пеллегрини
64'
64'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
М. Габбиадини
63'
Замена
М. Лери
️️️️
Я. Янкто
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Б. Перес
61'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Х. Пасторе
61'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Диавара
61'
59'
Желтая карточка
М. Габбиадини
39'
Желтая карточка
Я. Янкто
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиадини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
32
Феличе Д'Амико
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-1-3-1-2
83
Миранте
11
Коларов
3
Ибаньес
6
Смоллинг
24
Диавара
22
Мхитарян
33
Перес
17
Верету
15
Пасторе
23
Перес
10
Джеко
3-2-4-1
25
Аудеро
4
Йошида
3
Ауджелло
18
Берешиньски
23
Депаоли
26
Тонелли
2
Торсбю
17
Линетти
8
Экдаль
21
Янкто
11
Габбиадини
33
Перес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Перес
24
Диавара
4
Кристанте
4
Кристанте
24
Диавара
15
Пасторе
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
15
Пасторе
23
Перес
7
Ундер
7
Ундер
23
Перес
22
Мхитарян
9
Калинич
9
Калинич
22
Мхитарян
21
Янкто
7
Лери
7
Лери
21
Янкто
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
17
Линетти
11
Рамирес
11
Рамирес
17
Линетти
11
Габбиадини
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Габбиадини
Остались в запасе
Рома
Сампдория
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
32
Феличе Д'Амико
ЦФ
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
32
Феличе Д'Амико
ЦФ
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Рома - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
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