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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 24 июня 2020
Интер
24.06.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 3
Завершен
Сассуоло
41'
Р. Лукаку (П)
45+1'
К. Бираги
86'
Б. Валеро
4'
Ф. Капуто
81'
Д. Берарди (П)
89'
Д. Маньяни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сассуоло
Вторая желтая
М. Шкриньяр
90'
+3
89'
ГОЛ! 3:3!
Д. Маньяни
ГОЛ! 3:2!
Б. Валеро
Пас отдал
А. Кандрева
86'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Берарди
79'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
В. Кирикеш
Замена
Э. Янг
️️️️
К. Бираги
75'
Замена
А. Кандрева
️️️️
В. Мозес
75'
67'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Ж. Бога
Замена
Л. Агум
️️️️
К. Эриксен
62'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
62'
58'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Ф. Капуто
58'
Замена
М. Локателли
️️️️
Ф. Маньянелли
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Раноккия
54'
46'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Рожерио
ГОЛ! 2:1!
К. Бираги
Пас отдал
А. Санчес
45'
+1
Желтая карточка
А. Бастони
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Лукаку
41'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
25'
23'
Желтая карточка
Рожерио
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Ф. Джуричич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-3-1-2
1
Ханданович
3
Бираги
13
Раноккия
95
Бастони
37
Шкриньяр
6
Валеро
21
Гальярдини
11
Мозес
24
Эриксен
4
Санчес
9
Лукаку
4-2-3-1
47
Консильи
18
Мюлдюр
67
Феррари
13
Рожерио
21
Кирикеш
4
Маньянелли
14
Мба Обьянг
10
Берарди
31
Джуричич
13
Бога
9
Капуто
3
Бираги
15
Янг
15
Янг
3
Бираги
13
Раноккия
6
де Врей
6
де Врей
13
Раноккия
24
Эриксен
6
Агум
6
Агум
24
Эриксен
11
Мозес
87
Кандрева
87
Кандрева
11
Мозес
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
21
Кирикеш
96
Маньяни
96
Маньяни
21
Кирикеш
4
Маньянелли
5
Локателли
5
Локателли
4
Маньянелли
13
Бога
17
Гараслин
17
Гараслин
13
Бога
9
Капуто
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Капуто
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Николо Барелла
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Алессандро Руссо
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Николо Барелла
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Интер - Сассуоло
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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