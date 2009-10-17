Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Сент-Этьен
Монпелье - Сент-Этьен: обзор матча 17 октября 2009
Монпелье
17.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
54'
К. Аит-Фана
60'
С. Камара
71'
Г. Бергессио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Сент-Этьен
Замена
К. Миральяс
️️️️
А. Фернандес
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
С. Женешам
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Ж. Марво
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Бергессио
Замена
Д. Пайет
️️️️
Э. Ривьер
ГОЛ! 2:0!
С. Камара
ГОЛ! 1:0!
К. Аит-Фана
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Дернес
Вторая желтая
Й. Эндрю
Желтая карточка
Г. Н'Дав
Желтая карточка
Н. Джодич
20'
Желтая карточка
Й. Эндрю
10'
Замена
Й. Эндрю
️️️️
М. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
13
Давид Жильотти
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-4-2
16
Журдрен
4
Спахич
34
Джодич
2
Янга-Мбива
6
Марво
20
Дернес
14
Пито
8
Коста
19
Женешам
18
Аит-Фана
31
Монтаньо
4-4-2
40
Жано
35
Дабо
29
Беналуан
6
Монсоро
8
Н'Дав
6
Фернандес
8
Ландрен
17
Фернандес
8
Матюиди
97
Ривьер
18
Бергессио
19
Женешам
4
Эль-Каутари
4
Эль-Каутари
19
Женешам
6
Марво
23
Саихи
23
Саихи
6
Марво
20
Дернес
19
Камара
19
Камара
20
Дернес
97
Ривьер
10
Пайет
10
Пайет
97
Ривьер
35
Дабо
21
Эндрю
21
Эндрю
35
Дабо
17
Фернандес
87
Миральяс
87
Миральяс
17
Фернандес
Остались в запасе
Монпелье
Сент-Этьен
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
13
Давид Жильотти
ЦФ
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
Остались в запасе
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
13
Давид Жильотти
ЦФ
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Монпелье - Сент-Этьен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монпелье
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+