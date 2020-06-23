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Тоттенхэм - Вест Хэм

23.06.2020, Вторник, 22:15 мск Англия. Премьер-лига, 31 тур Тоттенхэм - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
13 тур
23 ноября, суббота 15:30 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
36 тур
27 апреля, суббота 14:30 Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм
9 тур
20 октября, суббота 17:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/8 финала
31 октября, среда 22:45 Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
4 января, четверг 23:00 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм
6 тур
23 сентября, суббота 14:30 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 22:00 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
36 тур
5 мая, пятница 22:00 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
12 тур
19 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
2 марта, среда 22:45 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
13 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
22 февраля, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм
1 тур
16 августа, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
37 тур
3 мая, суббота 15:45 Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм
7 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
18 декабря, среда 23:45 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
25 февраля, понедельник 23:59 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
13 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 15:45 Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм
6 тур
25 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 15:45 Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
3 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Вест Хэм 1:2 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2009

29 июля, среда 14:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
32 тур
11 апреля, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм
16 тур
8 декабря, понедельник 23:00 Вест Хэм 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
9 марта, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:0 Вест Хэм
14 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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