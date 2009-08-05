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Дебрецен - Левадия
Дебрецен - Левадия: обзор матча 05 августа 2009
Дебрецен
05.08.2009, среда, 22:00
Лига Чемпионов, Финал
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Левадия
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дебрецен - Левадия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Левадия
Информация о матче
Стадион:
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