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Лига чемпионов 2026/2027
Левадия - Дебрецен
Левадия - Дебрецен: обзор матча 29 июля 2009
Левадия
29.07.2009, среда, 20:00
Лига Чемпионов, Финал
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Дебрецен
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Статистика матча Левадия - Дебрецен
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Матчи команд
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Левадия
2 : 2
07.11.2026
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Нымме Юнайтед
3 : 4
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Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
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2 : 1
24.10.2026
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Курессааре
0 : 2
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- : -
22.11.2026
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1 : 3
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Гонвед
0 : 2
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Дебрецен
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Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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