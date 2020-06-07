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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Днепр-1
Львов - Днепр-1: обзор матча 07 июня 2020
Львов
07.06.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Днепр-1
31'
Чина
42'
А. Цуриков
87'
O. Khoblenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Днепр-1
87'
ГОЛ! 1:2!
O. Khoblenko
Пас отдал
С. Булеца
87'
Замена
A. Chychykov
️️️️
С. Булеца
Желтая карточка
Я. Богунов
82'
Замена
В. Приймак
️️️️
J. Lima
77'
74'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Л. Тэйлор
73'
Замена
Д. Коркишко
️️️️
И. Когут
Замена
Н. Ныч
️️️️
W.
64'
Замена
Я. Богунов
️️️️
M. Iacovelli
64'
59'
Замена
Ю. Вакулко
️️️️
Ф. Ди Франко
59'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
В. Супряга
48'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
Желтая карточка
Ж. Бопесу
45'
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Цуриков
ГОЛ! 1:0!
Чина
31'
10'
Желтая карточка
М. Лопыренок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
29
Богдан Сарнавский
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
30
Jonatan Lima
ЦП
89
Чина
ПВ
11
Никита Татарков
ЦФ
18
Welves
ЦФ
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
15
Назарий Ныч
ЦФ
Днепр-1
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
7
Александр Назаренко
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
4-2-1-3
29
Сарнавский
33
Гончар
90
33
18
Братков
95
Бопесу
30
89
Чина
14
18
11
Татарков
3-2-3-3
71
Лопыренок
18
Логинов
9
Цуриков
3
Тэйлор
3
Адамюк
25
Когут
14
Кравченко
10
Булеца
20
Ди Франко
20
Супряга
33
Юрчук
30
5
Приймак
5
Приймак
30
14
11
Богунов
11
Богунов
14
18
15
Ныч
15
Ныч
18
3
Тэйлор
7
Назаренко
7
Назаренко
3
Тэйлор
20
Ди Франко
11
Вакулко
11
Вакулко
20
Ди Франко
25
Когут
7
Коркишко
7
Коркишко
25
Когут
20
Супряга
9
9
20
Супряга
10
Булеца
0
0
10
Булеца
Остались в запасе
Львов
Днепр-1
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
22
Егор Клименчук
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
22
Егор Клименчук
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
Остались в запасе
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Львов - Днепр-1
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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