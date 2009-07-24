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Расписание матчей
Тоттенхэм - Барселона
Тоттенхэм - Барселона: обзор матча 24 июля 2009
Тоттенхэм
24.07.2009, пятница, 23:00
Товарищеский турнир. Wembley Cup
1 : 1
Завершен
Барселона
83'
Д. Ливермор
33'
Б. Кркич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Барселона
Замена
Д. Дерви
️️️️
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 1:1!
Д. Ливермор
Пас отдал
Б. Ассу-Экотто
Замена
Д. Ливермор
️️️️
У. Паласиос
Замена
Д. Босток
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
Д. Роуз
️️️️
Л. Модрич
Замена
Э. Ориоль
️️️️
Г. Ассулин
Замена
Жеффрен
️️️️
Б. Кркич
Замена
Джонатан
️️️️
Э. Гудьонсен
Замена
Р. Рочина
️️️️
В. Санчес
Замена
В. Эспасандин
️️️️
Педро
Замена
М. Муниеса
️️️️
М. Монтойя
Замена
️️️️
А. Фонтас
Замена
А. Дальма
️️️️
М. Касерес
Замена
С. Кейта
️️️️
Я. Туре
Замена
Х. Мануэль Руеда
️️️️
Э. Абидаль
Замена
Х. Мануэль Пинто
️️️️
А. Хоркера
Замена
Э. Гомес
️️️️
К. Кудичини
Замена
П. Шимбонда
️️️️
А. Хаттон
Замена
Р. Кин
️️️️
Д. Дженас
Замена
К. Ноутон
️️️️
Д. О'Хара
ГОЛ! 0:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Джейми О'Хара
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Педро
ПВ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
18
Гай Ассулин
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
15
Джон Босток
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Виктор Эспасандин
ЦЗ
20
Альберт Дальма
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Хосе Мануэль Руеда
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-5-1
23
Кудичини
32
Ассу-Экотто
14
Чорлука
23
Хаддлстоун
21
Хаттон
12
Леннон
10
Модрич
16
Дженас
8
Паласиос
23
О'Хара
9
Дефо
4-1-1-1-3
0
Хоркера
33
Монтойя
3
Фонтас
4
Касерес
22
Абидаль
42
Туре
4
Санчес
9
Педро
18
Ассулин
9
Кркич
22
Гудьонсен
23
Кудичини
1
Гомес
1
Гомес
23
Кудичини
21
Хаттон
39
Шимбонда
39
Шимбонда
21
Хаттон
10
Модрич
3
Роуз
3
Роуз
10
Модрич
32
Ассу-Экотто
25
Дерви
25
Дерви
32
Ассу-Экотто
23
О'Хара
26
Ноутон
26
Ноутон
23
О'Хара
8
Паласиос
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
15
Босток
15
Босток
23
Хаддлстоун
16
Дженас
7
Кин
7
Кин
16
Дженас
9
Педро
0
Эспасандин
0
Эспасандин
9
Педро
4
Касерес
20
Дальма
20
Дальма
4
Касерес
22
Абидаль
8
Руеда
8
Руеда
22
Абидаль
0
Хоркера
13
Пинто
13
Пинто
0
Хоркера
33
Монтойя
5
Муниеса
5
Муниеса
33
Монтойя
42
Туре
20
Кейта
20
Кейта
42
Туре
22
Гудьонсен
6
Джонатан
6
Джонатан
22
Гудьонсен
9
Кркич
9
Жеффрен
9
Жеффрен
9
Кркич
4
Санчес
16
Рочина
16
Рочина
4
Санчес
18
Ассулин
80
Ориоль
80
Ориоль
18
Ассулин
Остались в запасе
Тоттенхэм
Барселона
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
9
Джонатан Обика
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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