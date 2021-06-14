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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Швеция
Испания - Швеция: обзор матча 14 июня 2021
Испания
14.06.2021, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа E, 1 тур
0 : 0
Завершен
Швеция
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Швеция
Замена
Ф. Руис
️️️️
Коке
87'
84'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Э. Форсберг
83'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
К. Ольссон
75'
Замена
Э. Крафт
️️️️
М. Лустиг
Замена
Ж. Морено
️️️️
Д. Ольмо
74'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Ф. Торрес
74'
69'
Замена
В. Классон
️️️️
А. Исак
69'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
М. Берг
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Мората
66'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Родри
66'
55'
Желтая карточка
М. Лустиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Альбин Экдаль
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
9
Маркус Берг
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Пабло Сарабия
ПВ
20
Адама Траоре
ПВ
9
Жерар Морено
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
15
Джордан Ларссон
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
18
Альба
14
Ляпорт
4
Торрес
5
Льоренте
16
Родри
20
Педри
8
Коке
10
Ольмо
7
Торрес
7
Мората
4-3-1-2
1
Ольсен
2
Лустиг
24
Даниэльсон
3
Линделеф
6
Аугустинссон
7
Ларссон
20
Ольссон
13
Экдаль
10
Форсберг
9
Исак
9
Берг
16
Родри
10
Алькантара
10
Алькантара
16
Родри
8
Коке
8
Руис
8
Руис
8
Коке
7
Торрес
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Мората
17
Сарабия
17
Сарабия
7
Мората
10
Ольмо
9
Морено
9
Морено
10
Ольмо
20
Ольссон
8
Каюсте
8
Каюсте
20
Ольссон
10
Форсберг
5
Бенгтссон
5
Бенгтссон
10
Форсберг
2
Лустиг
20
Крафт
20
Крафт
2
Лустиг
9
Исак
17
Классон
17
Классон
9
Исак
9
Берг
22
Квайсон
22
Квайсон
9
Берг
Остались в запасе
Испания
Швеция
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Кен Сема
ЛП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Испания - Швеция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
Где смотреть матч:
Первый канал
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