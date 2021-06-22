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Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Англия
Чехия - Англия: обзор матча 22 июня 2021
Чехия
22.06.2021, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Англия
12'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Англия
Замена
М. Выдра
️️️️
Т. Голеш
84'
84'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Б. Сака
79'
Замена
Т. Мингс
️️️️
Д. Стоунз
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
П. Шик
75'
68'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Д. Грилиш
67'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
А. Гложек
️️️️
Л. Масопуст
64'
Замена
А. Крал
️️️️
В. Дарида
64'
Желтая карточка
Я. Боржил
61'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Я. Янкто
46'
46'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Райс
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Грилиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
3
Томаш Голеш
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
17
Джек Грилиш
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
8
Петр Шевчик
ЦП
7
Антонин Барак
АП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
12
Бен Уайт
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-1-4-1
1
Вацлик
18
Боржил
3
Челустка
6
Калас
5
Цоуфал
22
Соучек
14
Янкто
3
Голеш
8
Дарида
12
Масопуст
10
Шик
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
3
Шоу
4
Райс
14
Филлипс
17
Грилиш
7
Сака
10
Стерлинг
9
Кейн
8
Дарида
21
Крал
21
Крал
8
Дарида
14
Янкто
8
Шевчик
8
Шевчик
14
Янкто
10
Шик
10
Пекхарт
10
Пекхарт
10
Шик
3
Голеш
10
Выдра
10
Выдра
3
Голеш
12
Масопуст
10
Гложек
10
Гложек
12
Масопуст
5
Стоунз
15
Мингс
15
Мингс
5
Стоунз
17
Грилиш
10
Беллингем
10
Беллингем
17
Грилиш
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
10
Стерлинг
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
10
Стерлинг
7
Сака
17
Санчо
17
Санчо
7
Сака
Остались в запасе
Чехия
Англия
23
Томаш Коубек
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Антонин Барак
АП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
12
Бен Уайт
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Антонин Барак
АП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
12
Бен Уайт
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Чехия - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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