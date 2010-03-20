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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 20 марта 2010
Айнтрахт
20.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
87'
Ж. Цоуму
89'
М. Фенин
7'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
ГОЛ! 2:1!
М. Фенин
Пас отдал
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 1:1!
Ж. Цоуму
Замена
Ж. Цоуму
️️️️
К. Шпихер
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Д. ван Бюйтен
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
М. Хеллер
Замена
М. Фенин
️️️️
Кайо
Замена
А. Тимощук
️️️️
Д. Праньич
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Желтая карточка
М. Клозе
ГОЛ! 0:1!
М. Клозе
Пас отдал
М. ван Боммел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
(К)
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
АП
20
Марсель Хеллер
ПП
7
Халил Алтынтоп
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
32
Даниэль Праньич
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
4-4-1-1
1
Николов
17
Шпихер
23
Русс
14
Крис
2
Юнг
18
Кёлер
30
Кайо
27
Швеглер
20
Хеллер
14
Майер
7
Алтынтоп
4-4-2
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
5
Алаба
10
Роббен
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
32
Праньич
13
Мюллер
11
Клозе
17
Шпихер
26
Цоуму
26
Цоуму
17
Шпихер
20
Хеллер
55
Коркмаз
55
Коркмаз
20
Хеллер
30
Кайо
20
Фенин
20
Фенин
30
Кайо
32
Праньич
44
Тимощук
44
Тимощук
32
Праньич
5
ван Бюйтен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
5
ван Бюйтен
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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