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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Ганновер-96
Боруссия Д - Ганновер-96: обзор матча 20 февраля 2010
Боруссия Д
20.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Ганновер-96
43'
Н. Суботич
60'
М. Эггиманн (АГ)
77'
Н. Вальдес
88'
К. Гросскройц
81'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ганновер-96
ГОЛ! 4:1!
К. Гросскройц
Замена
Ф. Сантана
️️️️
С. Бендер
ГОЛ! 3:1!
А. Коне
Замена
М. Ханке
️️️️
К. Рауш
ГОЛ! 3:0!
Н. Вальдес
Замена
С. Пинту
️️️️
А. Лала
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Л. Барриос
Замена
Т. Хайнал
️️️️
М. Зидан
Замена
И. Штайнер
️️️️
Я. Шлаудрафф
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Эггиманн
ГОЛ! 1:0!
Н. Суботич
Желтая карточка
М. Хуммельс
Желтая карточка
Л. Барриос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
7
Элсон
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
3-2-3-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
3
Суботич
29
Шмельцер
22
Овомойела
6
Гросскройц
8
Шахин
16
Блащиковски
10
Зидан
10
Барриос
4-1-3-2
25
Фромловиц
23
Шахед
4
Дюрица
5
Эггиманн
19
Шульц
68
Лала
7
Элсон
5
Балич
34
Рауш
13
Шлаудрафф
2
Коне
5
Бендер
28
Сантана
28
Сантана
5
Бендер
10
Зидан
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Зидан
10
Барриос
16
Вальдес
16
Вальдес
10
Барриос
68
Лала
18
Пинту
18
Пинту
68
Лала
13
Шлаудрафф
24
Штайнер
24
Штайнер
13
Шлаудрафф
34
Рауш
9
Ханке
9
Ханке
34
Рауш
Остались в запасе
Боруссия Д
Ганновер-96
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Мортен Йенсен
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
1
Мортен Йенсен
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия Д - Ганновер-96
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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