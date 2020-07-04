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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Адмира Ваккер
Тироль - Адмира Ваккер: обзор матча 04 июля 2020
Тироль
04.07.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
0 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Адмира Ваккер
Желтая карточка
F. Buchacher
90'
+2
90'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
E. Hoffer
90'
Замена
Д. Шерцер
️️️️
М. Пинк
84'
Желтая карточка
М. Павелич
75'
Замена
М. Павелич
️️️️
М. Чам
75'
Замена
D. Toth
️️️️
Р. Кершбаум
Замена
К. Йебоа
️️️️
D. Kovačec
69'
Замена
S. Santin
️️️️
S. Neurauter
69'
Желтая карточка
Z. Dedic
67'
57'
Замена
K. Pusch
️️️️
М. Юльманн
54'
Желтая карточка
M. Maier
41'
Желтая карточка
C. Schosswendter
Желтая карточка
S. Maierhofer
38'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
C. Walch
31'
18'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
23
Dino Kovačec
ЦП
18
Clemens Walch
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
30
Михаэль Свобода
ЦП
0
S. Maierhofer
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
70
Мухаммед Чам
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Тироль
1
Pascal Grunwald
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
0
B. Pranter
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
0
S. Santin
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
20
Marco Kadlec
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
31
Kolja Pusch
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
4-4-2
25
Освальд
19
3
Гугганиг
26
0
23
6
Пецос
30
Свобода
18
0
0
3-5-2
1
23
6
4
Айву
5
Кершбаум
6
Лакнер
70
Чам
23
Юльманн
22
32
Пинк
16
18
33
Ридер
33
Ридер
18
19
0
0
19
23
9
Йебоа
9
Йебоа
23
32
Пинк
3
Шерцер
3
Шерцер
32
Пинк
70
Чам
3
Павелич
3
Павелич
70
Чам
5
Кершбаум
10
10
5
Кершбаум
23
Юльманн
31
31
23
Юльманн
16
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
16
Остались в запасе
Тироль
Адмира Ваккер
1
Pascal Grunwald
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
0
B. Pranter
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
32
Christoph Haas
ВР
20
Marco Kadlec
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Pascal Grunwald
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
0
B. Pranter
ЦП
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
20
Marco Kadlec
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Тироль - Адмира Ваккер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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Тироль
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