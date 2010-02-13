Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 13 февраля 2010
Бавария
13.02.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
22'
М. ван Боммел
50'
А. Роббен
65'
М. Гомес
5'
М. Зидан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Л. Барриос
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Роббен
Замена
М. Гетце
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Т. Хайнал
️️️️
М. Зидан
Замена
И. Олич
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 3:1!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 2:1!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 1:1!
М. ван Боммел
ГОЛ! 0:1!
М. Зидан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
(К)
ЦП
10
Мохаммед Зидан
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
Боруссия Д
40
Марсель Хеттекке
ВР
0
Деде
ЛЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
27
Марио Гетце
АП
4-4-2
22
Бутт
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
21
Лам
7
Рибери
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
3-2-3-1-1
22
Циглер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
22
Овомойела
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Зидан
10
Барриос
10
Роббен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Роббен
7
Рибери
40
Олич
40
Олич
7
Рибери
10
Барриос
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
10
Барриос
10
Зидан
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Зидан
16
Блащиковски
27
Гетце
27
Гетце
16
Блащиковски
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
40
Марсель Хеттекке
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
40
Марсель Хеттекке
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Боруссия Д
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
Вчера, 14:36
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
Вчера, 14:36
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+