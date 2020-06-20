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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Аустрия
Тироль - Аустрия: обзор матча 20 июня 2020
Тироль
20.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия
32'
Z. Dedic
8'
B. Edomwonyi
57'
Б. Пихлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Аустрия
89'
Замена
К. Моншейн
️️️️
B. Edomwonyi
89'
Замена
М. Жарджуэ
️️️️
Д. Фиц
Желтая карточка
S. Hager
84'
Замена
I. Cabrera
️️️️
S. Neurauter
81'
78'
Замена
П. Виммер
️️️️
Б. Пихлер
Замена
S. Hager
️️️️
Ф. Ридер
65'
Замена
F. Toplitsch
️️️️
S. Maierhofer
65'
65'
Замена
А. Боркович
️️️️
M. Madl
Замена
S. Santin
️️️️
Ф. Кох
61'
57'
ГОЛ! 1:2!
Б. Пихлер
Пас отдал
A. GrÃ¼nwald
52'
Желтая карточка
A. GrÃ¼nwald
Замена
F. Buchacher
️️️️
F. Adjei
46'
Вторая желтая
Д. Гугганиг
40'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
35'
34'
Желтая карточка
М. Саркария
ГОЛ! 1:1!
Z. Dedic
Пас отдал
Ф. Ридер
32'
16'
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
8'
ГОЛ! 0:1!
B. Edomwonyi
Пас отдал
Б. Пихлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
17
Felix Adjei
ЦЗ
23
Dino Kovačec
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
30
Михаэль Свобода
ЦП
0
S. Maierhofer
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
17
Florian Klein
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
36
Доминик Фиц
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Тироль
1
Pascal Grunwald
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
13
Ione Cabrera
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
0
S. Santin
ЦП
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
7
Maximilian Sax
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
4-4-2
25
Освальд
24
Кох
3
Гугганиг
17
19
23
6
Пецос
30
Свобода
33
Ридер
0
0
4-5-1
1
Пенц
30
14
Палмер-Браун
15
Звиршитц
17
36
Фиц
10
11
Саркария
11
Пихлер
25
Эбнер
34
17
26
26
17
19
13
13
19
33
Ридер
0
0
33
Ридер
0
0
0
0
24
Кох
0
0
24
Кох
36
Фиц
99
Жарджуэ
99
Жарджуэ
36
Фиц
30
6
Боркович
6
Боркович
30
11
Пихлер
8
Виммер
8
Виммер
11
Пихлер
34
14
Моншейн
14
Моншейн
34
Остались в запасе
Тироль
Аустрия
1
Pascal Grunwald
ВР
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
7
Maximilian Sax
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Pascal Grunwald
ВР
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
7
Maximilian Sax
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Тироль - Аустрия
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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