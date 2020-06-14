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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Вольфсберг
Рапид - Вольфсберг: обзор матча 14 июня 2020
Рапид
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсберг
36'
К. Китагава
88'
М. Ульманн
50'
Ш. Вайссман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Вольфсберг
ГОЛ! 2:1!
М. Ульманн
88'
Замена
Э. Кара
️️️️
К. Кнасмюллнер
83'
Желтая карточка
Д. Любичич
79'
Замена
Т. Шик
️️️️
Ф. Стойкович
69'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Т. Фонтас
69'
67'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
Желтая карточка
Д. Петрович
63'
Замена
К. Аразе
️️️️
К. Китагава
63'
50'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Вайссман
Пас отдал
М. Лиендл
46'
Замена
М. Шмербек
️️️️
Ш. Дьен
46'
Замена
Л. Шефль
️️️️
М. Йойич
ГОЛ! 1:0!
К. Китагава
Пас отдал
Т. Фонтас
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
39
Tobias Knoflach
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
30
Филип Стойкович
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
31
Максимилиан Ульманн
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
10
Михаэль Лиендл
ЦП
10
Романо Шмид
АП
21
Шейху Дьен
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
0
M. Vieira
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
2-1-4-3
39
12
Граймль
28
Хофманн
21
Любичич
30
Стойкович
21
Петрович
31
Ульманн
15
Граховац
28
Кнасмюллнер
49
Китагава
11
Фонтас
4-3-1-2
31
Кофлер
22
Баумгартнер
27
Новак
7
4
18
Йойич
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
10
Шмид
19
Вайссман
21
Дьен
30
Стойкович
13
Шик
13
Шик
30
Стойкович
49
Китагава
36
Аразе
36
Аразе
49
Китагава
11
Фонтас
22
Демир
22
Демир
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
9
Кара
9
Кара
28
Кнасмюллнер
21
Дьен
34
Шмербек
34
Шмербек
21
Дьен
18
Йойич
23
Шефль
23
Шефль
18
Йойич
Остались в запасе
Рапид
Вольфсберг
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
29
Мануэль Куттин
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
0
M. Vieira
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
0
M. Vieira
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Статистика матча Рапид - Вольфсберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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