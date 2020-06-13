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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Тироль
Адмира Ваккер - Тироль: обзор матча 13 июня 2020
Адмира Ваккер
13.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
0 : 3
Завершен
Тироль
38'
К. Йебоа
58'
Z. Dedic
61'
S. Maierhofer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Тироль
85'
Желтая карточка
S. Maierhofer
77'
Замена
S. Neurauter
️️️️
D. Kovačec
77'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
К. Йебоа
71'
Замена
K. Nitzlnader
️️️️
Т. Пецос
Замена
D. Toth
️️️️
E. Hoffer
69'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
М. Юльманн
69'
61'
ГОЛ! 0:3!
S. Maierhofer
Пас отдал
К. Йебоа
61'
Замена
S. Santin
️️️️
Z. Dedic
58'
ГОЛ! 0:2!
Z. Dedic
Пас отдал
Т. Пецос
Замена
M. Kadlec
️️️️
P. Petlach
46'
46'
Замена
F. Toplitsch
️️️️
Ф. Ридер
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Йебоа
Пас отдал
Д. Гугганиг
34'
Желтая карточка
D. Kovačec
Желтая карточка
Р. Кершбаум
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
47
Леонардо Лукачевич
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
23
Dino Kovačec
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦП
0
Z. Dedic
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
30
Онурхан Бабуску
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Тироль
1
Pascal Grunwald
ВР
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
0
S. Santin
ЦП
5
Ignacio Jauregui
ЦП
3-5-2
1
23
4
Айву
16
5
Кершбаум
6
Лакнер
23
Юльманн
47
Лукачевич
3
Павелич
12
Бакиш
16
4-4-2
25
Освальд
3
Гугганиг
26
24
Кох
0
6
Пецос
23
9
Йебоа
33
Ридер
0
0
23
20
20
23
16
10
10
16
23
Юльманн
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
23
Юльманн
23
19
19
23
9
Йебоа
16
Геллес
16
Геллес
9
Йебоа
6
Пецос
8
8
6
Пецос
33
Ридер
0
0
33
Ридер
0
0
0
0
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Тироль
32
Christoph Haas
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
30
Онурхан Бабуску
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
1
Pascal Grunwald
ВР
5
Ignacio Jauregui
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
30
Онурхан Бабуску
ЦП
Остались в запасе
1
Pascal Grunwald
ВР
5
Ignacio Jauregui
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Адмира Ваккер - Тироль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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