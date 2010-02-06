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Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 06 февраля 2010
Вольфсбург
06.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
90'
Графите
3'
А. Роббен
26'
Д. ван Бюйтен
57'
Ф. Рибери
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
ГОЛ! 1:3!
Графите
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
М. Клозе
️️️️
А. Роббен
Замена
Т. Каленберг
️️️️
З. Мисимович
Пенальти не реализован!
Графите
Замена
П. Пекарик
️️️️
М. Хасебе
ГОЛ! 0:3!
Ф. Рибери
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
Ф. Рибери
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 0:2!
Д. ван Бюйтен
Пас отдал
И. Олич
10'
Желтая карточка
И. Олич
Желтая карточка
М. Хасебе
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Ленц
20
Хасебе
39
Мадлунг
15
Барцальи
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
4-3-3
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
28
Бадштубер
10
Роббен
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
40
Олич
27
Гомес
13
Мюллер
20
Хасебе
22
Пекарик
22
Пекарик
20
Хасебе
8
Мисимович
7
Каленберг
7
Каленберг
8
Мисимович
40
Олич
7
Рибери
7
Рибери
40
Олич
10
Роббен
11
Клозе
11
Клозе
10
Роббен
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
1
Марвин Хитц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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