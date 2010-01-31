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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 31 января 2010
Штутгарт
31.01.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Боруссия Д
14'
Ф. Сантана (АГ)
77'
З. Кузманович
86'
Ч. Марика
89'
К. Треш
55'
Л. Барриос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
ГОЛ! 4:1!
К. Треш
Пас отдал
Р. Хильберт
ГОЛ! 3:1!
Ч. Марика
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Ф. Сантана
Замена
М. Гетце
️️️️
Н. Вальдес
ГОЛ! 2:1!
З. Кузманович
Желтая карточка
М. Шмельцер
Желтая карточка
Ф. Сантана
Замена
З. Кузманович
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
Л. Барриос
Замена
Р. Хильберт
️️️️
А. Глеб
ГОЛ! 1:1!
Л. Барриос
Пас отдал
К. Гросскройц
Желтая карточка
П. Погребняк
Пенальти не реализован!
Ч. Марика
Желтая карточка
Н. Шахин
Желтая карточка
Ч. Марика
Травма
Я. Блащиковски
Замена
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Сантана
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
28
Сами Хедира
(К)
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
15
Матс Хуммельс
ЦП
8
Нури Шахин
(К)
ЦП
16
Нельсон Вальдес
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
7
Элсон
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Боруссия Д
0
Деде
ЛЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
27
Марио Гетце
АП
4-4-2
13
Леманн
3
Молинаро
35
Таски
5
Нидермайер
22
Челоцци
11
Глеб
28
Треш
28
Хедира
10
Гебхарт
88
Погребняк
19
Марика
4-4-1-1
22
Циглер
22
Овомойела
28
Сантана
3
Суботич
29
Шмельцер
16
Блащиковски
15
Хуммельс
8
Шахин
6
Гросскройц
16
Вальдес
10
Барриос
10
Гебхарт
8
Кузманович
8
Кузманович
10
Гебхарт
11
Глеб
19
Хильберт
19
Хильберт
11
Глеб
28
Сантана
15
Хайнал
15
Хайнал
28
Сантана
16
Вальдес
27
Гетце
27
Гетце
16
Вальдес
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
7
Элсон
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
0
Деде
ЛЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
7
Элсон
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
0
Деде
ЛЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:25 (прямая)
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