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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 05 февраля 2020
Тоттенхэм
05.02.2020, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Саутгемптон
12'
Д. Стивенс (АГ)
78'
Л. Моура
87'
Х. Сон (П)
34'
Ш. Лонг
72'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Х. Сон
87'
86'
Желтая карточка
А. Ганн
85'
Желтая карточка
Ч. Адамс
84'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 2:2!
Л. Моура
Пас отдал
Д. Алли
78'
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ингс
Пас отдал
Н. Редмонд
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
59'
55'
Желтая карточка
Я. Беднарек
34'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лонг
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Стивенс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
3-2-2-2
1
Льорис
5
Танганга
23
Алдервейрелд
15
Дайер
30
Сессеньон
92
Орье
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
7
Сон
7
Моура
3-4-1-2
1
Ганн
5
Стивенс
5
Беднарек
5
Бертранд
27
Редмонд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
17
Буфал
7
Лонг
28
Ингс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
21
Гарри Льюис
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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