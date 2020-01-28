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Шрусбери Таун - Ливерпуль

26.01.2020, Воскресенье, 20:00 мск Шрусбери, стадион Гринхаус Мидоу Англия. Кубок, 1/16 финала Шрусбери Таун - Ливерпуль
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