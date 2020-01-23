Ювентус - Рома

|19 тур
|12 января, воскресенье
|22:45
|Рома
|1:2
|Ювентус
|21 тур
|24 января, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|1:0
|Рома
|2 тур
|30 августа, воскресенье
|19:00
|Рома
|2:1
|Ювентус
|25 тур
|2 марта, понедельник
|23:00
|Рома
|1:1
|Ювентус
|6 тур
|5 октября, воскресенье
|20:00
|Ювентус
|3:2
|Рома
|37 тур
|11 мая, воскресенье
|19:45
|Рома
|0:1
|Ювентус
|18 тур
|5 января, воскресенье
|23:45
|Ювентус
|3:0
|Рома
|34 тур
|22 апреля, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|4:0
|Рома
|15 тур
|12 декабря, понедельник
|23:45
|Рома
|1:1
|Ювентус
|31 тур
|3 апреля, воскресенье
|22:45
|Рома
|0:2
|Ювентус
|12 тур
|13 ноября, суббота
|22:45
|Ювентус
|1:1
|Рома
|21 тур
|23 января, суббота
|22:45
|Ювентус
|1:2
|Рома
|2 тур
|30 августа, воскресенье
|20:00
|Рома
|1:3
|Ювентус