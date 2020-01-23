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Материалы

Ювентус - Рома

22.01.2020, Среда, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Италия. Кубок, 1/4 финала Ювентус - Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
19 тур
12 января, воскресенье 22:45 Рома 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
36 тур
12 мая, воскресенье 21:30 Рома 2:0 Ювентус
17 тур
22 декабря, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
37 тур
13 мая, воскресенье 21:45 Рома 0:0 Ювентус
18 тур
23 декабря, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Рома
Международный кубок чемпионов 2017

30 июля, воскресенье 23:00 Рома 1:1
(4:5)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
36 тур
14 мая, воскресенье 21:45 Рома 3:1 Ювентус
17 тур
17 декабря, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Рома
2 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Рома 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
25 тур
2 марта, понедельник 23:00 Рома 1:1 Ювентус
6 тур
5 октября, воскресенье 20:00 Ювентус 3:2 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 19:45 Рома 0:1 Ювентус
18 тур
5 января, воскресенье 23:45 Ювентус 3:0 Рома
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
21 января, вторник 23:45 Рома 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
25 тур
16 февраля, суббота 23:45 Рома 1:0 Ювентус
6 тур
29 сентября, суббота 22:45 Ювентус 4:1 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
34 тур
22 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 4:0 Рома
15 тур
12 декабря, понедельник 23:45 Рома 1:1 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
24 января, вторник 23:45 Ювентус 3:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Ювентус
12 тур
13 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:1 Рома
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
27 января, четверг 22:45 Ювентус 0:2 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
23 января, суббота 22:45 Ювентус 1:2 Рома
2 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Рома 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
21 марта, суббота 22:30 Рома 1:4 Ювентус
10 тур
1 ноября, суббота 22:30 Ювентус 2:0 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
23 тур
16 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Рома
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Ювентус
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