Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 22 августа 2009
Боруссия Д
22.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
27'
Н. Вальдес
48'
Г. Нидермайер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
Желтая карточка
М. Дельпьер
Желтая карточка
Н. Вальдес
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ю. Шибер
Желтая карточка
Т. Хитцльшпергер
Замена
Д. Рангелов
️️️️
Л. Барриос
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
С. Руди
ГОЛ! 1:1!
Г. Нидермайер
Пас отдал
С. Хедира
Замена
Элсон
️️️️
А. Глеб
ГОЛ! 1:0!
Н. Вальдес
Пас отдал
Л. Барриос
Желтая карточка
Л. Барриос
17'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Тинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Нури Шахин
ЛП
7
Тинга
ОП
15
Тамаш Хайнал
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
11
Александр Глеб
ЛЗ
0
Томас Хитцльшпергер
(К)
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
13
Себастьян Руди
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
7
Элсон
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вайденфеллер
0
Деде
3
Суботич
28
Сантана
22
Овомойела
7
Тинга
8
Шахин
16
Блащиковски
15
Хайнал
16
Вальдес
10
Барриос
3-2-2-2
13
Леманн
0
Хитцльшпергер
15
Дельпьер
5
Нидермайер
22
Челоцци
11
Глеб
13
Руди
28
Хедира
18
Какау
20
Шибер
7
Тинга
15
Хуммельс
15
Хуммельс
7
Тинга
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
10
Барриос
9
Рангелов
9
Рангелов
10
Барриос
11
Глеб
7
Элсон
7
Элсон
11
Глеб
13
Руди
10
Гебхарт
10
Гебхарт
13
Руди
20
Шибер
88
Погребняк
88
Погребняк
20
Шибер
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
22
Юлиан Кох
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Боруссия Д
Штутгарт
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+