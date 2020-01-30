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Материалы

Вест Хэм - Ливерпуль

29.01.2020, Среда, 22:45 мск Англия. Премьер-лига, 18 тур Вест Хэм - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
4 февраля, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:1 Ливерпуль
1 тур
12 августа, воскресенье 15:30 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
24 февраля, суббота 18:00 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм
11 тур
4 ноября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 16:15 Вест Хэм 0:4 Ливерпуль
15 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм
Англия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
повторный матч		 9 февраля, вторник 22:45 Вест Хэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
30 января, суббота 20:30 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
2 января, суббота 15:45 Вест Хэм 2:0 Ливерпуль
4 тур
29 августа, суббота 17:00 Ливерпуль 0:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 18:00 Ливерпуль 2:0 Вест Хэм
5 тур
20 сентября, суббота 20:30 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
33 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:2 Ливерпуль
15 тур
7 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
16 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
27 февраля, воскресенье 16:30 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль
14 тур
20 ноября, суббота 20:30 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
35 тур
19 апреля, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм
6 тур
19 сентября, суббота 20:30 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
9 мая, суббота 20:30 Вест Хэм 0:3 Ливерпуль
15 тур
1 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
2 тур
5 марта, среда 23:00 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм
24 тур
30 января, среда 22:45 Вест Хэм 1:0 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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