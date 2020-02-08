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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Денизлиспор
Коньяспор - Денизлиспор: обзор матча 08 февраля 2020
Коньяспор
08.02.2020, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Денизлиспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Денизлиспор
Желтая карточка
С. Ай
82'
76'
Желтая карточка
О. Шахан
Желтая карточка
Н. Скубич
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Денизлиспор
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Денизлиспор
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
3-1-2-1
1
Киринтили
89
Скубич
5
Ай
5
Аничич
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
16
Уртадо
1-2-2
22
Юмлу
77
Барроу
14
Мбамба
9
Сако
23
Родальега
Остались в запасе
Коньяспор
Денизлиспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Денизлиспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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