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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Гезтепе
Денизлиспор - Гезтепе: обзор матча 03 февраля 2020
Денизлиспор
03.02.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
87'
О. Эступиньян
9'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Гезтепе
90'
+1
Желтая карточка
Бету
ГОЛ! 1:1!
О. Эступиньян
87'
76'
Желтая карточка
С. Айдогду
Желтая карточка
М. Юмлу
64'
63'
Желтая карточка
К. Джером
Желтая карточка
И. Айссати
49'
39'
Желтая карточка
Л. Гассама
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Гюрлер
Пас отдал
С. Айдогду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Денизлиспор
19
Закария Бергдич
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Гезтепе
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
2-2-1
13
Бен Юссеф
22
Юмлу
12
Онази
77
Барроу
23
Родальега
2-2-1
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
7
Гюрлер
8
Айдогду
35
Джером
Остались в запасе
Денизлиспор
Гезтепе
19
Закария Бергдич
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
19
Закария Бергдич
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Остались в запасе
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Денизлиспор - Гезтепе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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