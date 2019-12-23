Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Аланьяспор
Денизлиспор - Аланьяспор: обзор матча 23 декабря 2019
Денизлиспор
23.12.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 5
Завершен
Аланьяспор
83'
О. Эступиньян
43'
Джалма
78'
П. Сиссе
86'
О. Булут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Аланьяспор
86'
ГОЛ! 1:3!
О. Булут
ГОЛ! 1:2!
О. Эступиньян
Пас отдал
И. Айссати
83'
78'
ГОЛ! 0:2!
П. Сиссе
Пас отдал
М. Чагыран
54'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
43'
ГОЛ! 0:1!
Джалма
Пас отдал
Байано
27'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Денизлиспор
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Аланьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Онур Булут
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
1-2-3
22
Сэпунару
5
Сакей
77
Барроу
23
Родальега
19
Эступиньян
9
Сако
3-2-1-2
28
Марафона
29
Колкер
21
Н'Сакаля
2
Байано
48
Учан
6
Гюльселам
9
Бакасетас
10
Джалма
10
Фернандес
Остались в запасе
Денизлиспор
Аланьяспор
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Онур Булут
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Онур Булут
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Денизлиспор - Аланьяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
Новости команд
Все
Денизлиспор
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+