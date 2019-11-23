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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Ризеспор
Денизлиспор - Ризеспор: обзор матча 23 ноября 2019
Денизлиспор
23.11.2019, суббота, 15:00
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Ризеспор
86'
О. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Ризеспор
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
Пас отдал
М. Барроу
86'
Желтая карточка
З. Бергдич
70'
29'
Желтая карточка
А. Дурак
Начало матча
Статистика матча Денизлиспор - Ризеспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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Денизлиспор
Ризеспор
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
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2020.01.08 12:38
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2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
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2018.04.29 00:52
1
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