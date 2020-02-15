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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Ксамакс
Сьон - Ксамакс: обзор матча 15 февраля 2020
Сьон
15.02.2020, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Ксамакс
48'
С. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Ксамакс
Желтая карточка
А. Сонг
77'
Вторая желтая
К. Куасси
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
48'
Желтая карточка
К. Куасси
9'
Начало матча
Статистика матча Сьон - Ксамакс
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
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07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
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1 : 2
03.02.2026
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Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
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