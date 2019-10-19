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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Ксамакс
Янг Бойз - Ксамакс: обзор матча 19 октября 2019
Янг Бойз
19.10.2019, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Ксамакс
33'
Ж. Нсаме
33'
Ж. Нсаме
49'
Н. Бюрги
49'
Н. Бюрги
52'
Д. Гаудино
52'
Д. Гаудино
79'
Г. Карлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Ксамакс
Желтая карточка
М. Эбишер
85'
Желтая карточка
М. Эбишер
85'
82'
Замена
️️️️
Л. Сейду
79'
ГОЛ! 6:1!
Г. Карлен
Пас отдал
А. Джемайли
Замена
️️️️
М. Шпильманн
67'
63'
Желтая карточка
Г. Карлен
Замена
️️️️
Р. Ассале
63'
63'
Замена
️️️️
P. Di Nardo
54'
Желтая карточка
C. Doudin
ГОЛ! 6:0!
Д. Гаудино
Пас отдал
М. Нгамале
52'
ГОЛ! 5:0!
Д. Гаудино
Пас отдал
М. Нгамале
52'
ГОЛ! 4:0!
Н. Бюрги
Пас отдал
С. Джанко
49'
ГОЛ! 3:0!
Н. Бюрги
Пас отдал
С. Джанко
49'
36'
Желтая карточка
А. Джемайли
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Нгамале
33'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Нгамале
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
4
Andre Neitzke
ЦЗ
55
Igor Djuric
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
14
Тибо Корбас
ЦП
3
Janick Kamber
ЦП
10
Charles-Andre Doudin
ЦП
23
Mike Gomes
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЦП
6
Esteban Petignat
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦП
6
Pietro Di Nardo
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
29
Noha Sylvestre
ЦП
3-2-3-1-1
16
фон Бальмус
5
Бюрги
4
Соренсен
28
Лустенбергер
25
Гарсия
17
Джанко
10
Гаудино
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
17
Нсаме
3-4-1-2
30
4
55
19
Джемайли
3
10
23
14
Корбас
7
Хайле-Селасси
14
11
Карлен
7
Шпильманн
7
Шпильманн
27
Ассале
27
Ассале
16
Сейду
16
Сейду
6
6
Остались в запасе
Янг Бойз
Ксамакс
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Esteban Petignat
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
32
Matthias Minder
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
29
Noha Sylvestre
ЦП
Остались в запасе
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Esteban Petignat
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
32
Matthias Minder
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
29
Noha Sylvestre
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Янг Бойз - Ксамакс
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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