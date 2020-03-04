Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Гамильтон Академикал
Рейнджерс - Гамильтон Академикал: обзор матча 04 марта 2020
Рейнджерс
04.03.2020, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
56'
Д. Мойо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Гамильтон Академикал
Желтая карточка
А. МакГрегор
79'
Замена
Р. Кент
️️️️
Г. Камара
59'
59'
Замена
М. Миллер
️️️️
S. Martin
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мойо
53'
Желтая карточка
Ш. Вонт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Гамильтон Академикал
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Шон Вонт
ЦЗ
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
13
Alexander Gogic
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
11
Lewis Smith
ЦП
99
Marios Ogboe
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
11
Энди Халидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
4
Ciaran McKenna
ЦЗ
6
Johnny Hunt
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
19
Микель Миллер
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
25
Эдмундсон
2
Тавернье
18
Камара
18
Арибо
10
Дэвис
10
Хаджи
22
Камбери
9
Морелос
4-4-2
23
Саутвуд
40
33
12
2
Вонт
25
10
11
13
20
Мойо
99
18
Камара
77
Кент
77
Кент
18
Камара
25
19
Миллер
19
Миллер
25
Остались в запасе
Рейнджерс
Гамильтон Академикал
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
11
Энди Халидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
30
Ryan Fulton
ВР
4
Ciaran McKenna
ЦЗ
6
Johnny Hunt
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
11
Энди Халидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
30
Ryan Fulton
ВР
4
Ciaran McKenna
ЦЗ
6
Johnny Hunt
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Рейнджерс - Гамильтон Академикал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
Гамильтон Академикал
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+