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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Рейнджерс
Сент-Джонстон - Рейнджерс: обзор матча 23 февраля 2020
Сент-Джонстон
23.02.2020, воскресенье, 16:30
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Рейнджерс
80'
С. Мэй
50'
Ф. Камбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Рейнджерс
ГОЛ! 1:1!
С. Мэй
80'
Желтая карточка
К. Бус
63'
50'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Камбери
Пас отдал
Д. Тавернье
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Каллум Бус
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
16
Энди Халлидэй
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Сент-Джонстон
16
Дэнни Суонсон
ЦП
26
Лайам Крейг
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
2-1-1
28
Кларк
5
Бус
56
Ролстон
10
Уотерспун
24
Мэй
3-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
25
Катич
6
Голдсон
16
Халлидэй
8
Джек
37
Эрфилд
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Рейнджерс
16
Дэнни Суонсон
ЦП
26
Лайам Крейг
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
16
Дэнни Суонсон
ЦП
26
Лайам Крейг
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Сент-Джонстон - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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