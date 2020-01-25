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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Роял Мускрон-Перувельц - Сент-Труйден
Роял Мускрон-Перувельц - Сент-Труйден: обзор матча 25 января 2020
Роял Мускрон-Перувельц
25.01.2020, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Сент-Труйден
87'
Ф. Бойя
54'
Д. Ботака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Роял Мускрон-Перувельц - Сент-Труйден
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бойя
87'
Желтая карточка
Н. Антонов
63'
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ботака
45'
+3
Желтая карточка
У. Янссенс
Начало матча
Статистика матча Роял Мускрон-Перувельц - Сент-Труйден
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад Ле Канонье
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Роял Мускрон-Перувельц
Сент-Труйден
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