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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Зюлте-Варегем
Гент - Зюлте-Варегем: обзор матча 07 декабря 2019
Гент
07.12.2019, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
2'
Р. Безус
28'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Зюлте-Варегем
54'
Желтая карточка
Д. Марк
Желтая карточка
Р. Безус
40'
ГОЛ! 2:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Безус
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Зюлте-Варегем
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-1-3-2
1
Камински
32
Пластун
5
Мохаммади
32
Нгаду-Нгаджуй
23
Лустиг
42
Овусу
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
9
Яремчук
29
Депуатр
3-1-3
1
Боссут
25
Марк
2
Де Фаув
23
Бюрки
15
Сек
9
Бруно
9
Ларин
11
Оберлен
Остались в запасе
Гент
Зюлте-Варегем
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
21
Нана Асаре
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
14
Сэнди Уолш
ПЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
21
Нана Асаре
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Гент - Зюлте-Варегем
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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