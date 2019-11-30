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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Эйпен
Зюлте-Варегем - Эйпен: обзор матча 30 ноября 2019
Зюлте-Варегем
30.11.2019, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Эйпен
23'
Д. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Эйпен
83'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
71'
Желтая карточка
О. Эбрахими
Желтая карточка
Д. Марк
53'
Желтая карточка
Д. Де Фаув
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бруно
Пас отдал
И. Сек
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Эйпен
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Йенс Колс
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Зюлте-Варегем
23
Марко Бюрки
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Эйпен
4
Менно Кох
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
3-1-2
1
Боссут
2
Де Фаув
3
Дешахт
25
Марк
15
Сек
9
Бруно
9
Ларин
3-1-2-2
5
Амат
32
Бек
22
Блондель
6
Эбрахими
77
Миличевич
24
Колс
19
Болинжи
9
Баутиста
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Эйпен
14
Сэнди Уолш
ПЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
4
Менно Кох
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
4
Менно Кох
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Зюлте-Варегем - Эйпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Эйпен
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2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
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