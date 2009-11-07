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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Венло
Витесс - Венло: обзор матча 07 ноября 2009
Витесс
07.11.2009, суббота, 20:45
Чемпионат Голландии, 13 тур
2 : 0
Завершен
Венло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витесс - Венло
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
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Витесс
Венло
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
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2024.06.25 15:51
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2019.08.17 22:27
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