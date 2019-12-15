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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен - ПСЖ: обзор матча 15 декабря 2019
Сент-Этьен
15.12.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 4
Завершен
ПСЖ
9'
Неймар
43'
К. Мбаппе
72'
М. Икарди
89'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - ПСЖ
89'
ГОЛ! 0:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
72'
ГОЛ! 0:3!
М. Икарди
43'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
40'
Желтая карточка
А. Диалло
Красная карточка
Ж. Аолу
25'
Желтая карточка
М. Трауко
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
45
Махди Камара
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
99
Луи Диони
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3-4-1-2
16
Руффье
47
Трауко
3
Фофана
24
Перрен
11
Силва
14
Аолу
6
М'Вила
26
Дебюши
45
Камара
99
Буанга
70
Норден
3-3-2-2
1
Навас
3
Силва
22
Диалло
5
Маркиньос
12
Менье
5
Паредес
24
Бернат
11
Ди Мария
10
Неймар
9
Икарди
10
Мбаппе
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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