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Витория Гимараеш - Арсенал

06.11.2019, Среда, 18:50 мск Гимараеш, стадион Афонсо Энрике Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 4 тур Витория Гимараеш - Арсенал
Лига Европы (2019/2020), группа F
Квалификация, 3 тур
24 октября, четверг 22:00 Арсенал 3:2 Витория Гимараеш
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 3 2 1 14:7 +7 11
2. Айнтрахт Ф 6 3 0 3 8:10 -2 9
3. Стандард 6 2 2 2 8:10 -2 8
4. Гимараеш 6 1 2 3 7:10 -3 5
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    Рейтинг: +174

    iurylario 6 ноября 2019, 19:30

    дно гимараеш играет с третьим составом арсенала неинтересно пойду дальше

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    Рейтинг: +213

    Red-white-чемпион 6 ноября 2019, 18:55

    а почему они сегодня играют?

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    Рейтинг: +158

    Файдаэн_Шаз > Red-white-чемпион 6 ноября 2019, 19:11

    Гимареш находится в 30 км от Браги, и если они будут играть в одно время, это навредит трафику, потому матч перенесли.

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