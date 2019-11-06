Витория Гимараеш - Арсенал

дно гимараеш играет с третьим составом арсенала неинтересно пойду дальше
|Квалификация, 3 тур
|24 октября, четверг
|22:00
|Арсенал
|3:2
|Витория Гимараеш
|Квалификация, 3 тур
|24 октября, четверг
|22:00
|Арсенал
|3:2
|Витория Гимараеш
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|6
|3
|2
|1
|14:7
|+7
|11
|2.
|Айнтрахт Ф
|6
|3
|0
|3
|8:10
|-2
|9
|3.
|Стандард
|6
|2
|2
|2
|8:10
|-2
|8
|4.
|Гимараеш
|6
|1
|2
|3
|7:10
|-3
|5
а почему они сегодня играют?
Гимареш находится в 30 км от Браги, и если они будут играть в одно время, это навредит трафику, потому матч перенесли.