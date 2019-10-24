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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Дюделанж
Севилья - Дюделанж: обзор матча 24 октября 2019
Севилья
24.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Дюделанж
48'
Ф. Васкес
75'
Ф. Васкес
78'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Дюделанж
ГОЛ! 3:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
С. Эскудеро
78'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Васкес
75'
Желтая карточка
А. Посо
66'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
О. Торрес
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Дюделанж
25
Жонатан Жубер
ВР
5
Том Шнелл
ЦЗ
26
Корентин Лави
ЦП
77
Сабир Бугрен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
Главный тренер
Карлос Фангейру
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Дюделанж
24
Мехди Кирк
ЦЗ
23
Райан Клапп
ЦП
15
Омар Натами
АП
4-2-2-2
37
Буну
18
Эскудеро
23
Кунде
21
Гомес
24
Посо
8
Гудель
8
Торрес
20
Васкес
9
Лопеш
9
Даббур
26
де Йонг
1-3-1
25
Жубер
5
Шнелл
26
Лави
77
Бугрен
10
Синани
7
Штольц
Остались в запасе
Севилья
Дюделанж
17
Брайан Хиль
ЛВ
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
23
Райан Клапп
ЦП
24
Мехди Кирк
ЦЗ
15
Омар Натами
АП
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
17
Брайан Хиль
ЛВ
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
23
Райан Клапп
ЦП
24
Мехди Кирк
ЦЗ
15
Омар Натами
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Севилья - Дюделанж
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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