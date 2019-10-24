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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Фейеноорд
Янг Бойз - Фейеноорд: обзор матча 24 октября 2019
Янг Бойз
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа G, 3 тур
2 : 0
Завершен
Фейеноорд
14'
Р. Ассале (П)
28'
Ж. Нсаме (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Фейеноорд
88'
Желтая карточка
Р. Хапс
86'
Желтая карточка
С. Бергейс
69'
Желтая карточка
Л. Фер
Желтая карточка
Ф. Соренсен
39'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Нсаме
28'
27'
Желтая карточка
К. Вермеер
14'
Желтая карточка
Э. Ие
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Ассале
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Рожер Ассале
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Фейеноорд
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-2-1-2
16
фон Бальмус
28
Лустенбергер
4
Соренсен
17
Джанко
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
17
Нсаме
27
Ассале
1-2-1-1
1
Вермеер
32
Ие
8
Фер
21
Торнстра
23
Бергейс
8
Ларссон
Остались в запасе
Янг Бойз
Фейеноорд
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Остались в запасе
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Янг Бойз - Фейеноорд
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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