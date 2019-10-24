Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Вулверхэмптон
Слован - Вулверхэмптон: обзор матча 24 октября 2019
Слован
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
11'
А. Шпорар
58'
Р. Сайсс
64'
Р. Хименес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Вулверхэмптон
90'
+2
Желтая карточка
Р. Хименес
87'
Вторая желтая
Д. Жота
86'
Желтая карточка
Д. Жота
Желтая карточка
И. Рабиу
68'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Хименес
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сайсс
Желтая карточка
Д. Холман
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
Пас отдал
И. Рабиу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
29
Василь Божиков
ЦЗ
11
Моха
ЦП
8
Давид Холман
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Слован
71
Деян Дразич
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
1-3-1
29
Божиков
11
Моха
8
Холман
10
Рабиу
99
Шпорар
3-2-2-2
1
Патрисиу
30
Боли
2
Доэрти
29
Сайсс
15
Коди
19
Винагре
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
9
Хименес
10
Кутроне
Остались в запасе
Слован
Вулверхэмптон
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
20
Диогу Жота
ЛВ
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
20
Диогу Жота
ЛВ
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Слован - Вулверхэмптон
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Слован
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Пасьенки
Новости команд
Все
Слован
Вулверхэмптон
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Рома» – «Слован Братислава»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Рома» – «Слован Братислава»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+