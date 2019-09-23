Лудогорец - ЦСКА

лучше бы я спал_)
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Эспаньол
|6
|3
|2
|1
|12:4
|+8
|11
|2.
|Лудогорец
|6
|2
|2
|2
|10:10
|0
|8
|3.
|Ференцварош
|6
|1
|4
|1
|5:7
|-2
|7
|4.
|ЦСКА
|6
|1
|2
|3
|3:9
|-6
|5
лучше бы я спал_)
хорошо я уснул после первого тайма)
Результат лимита в действии Кто забил у болгар ,и у нас Дивеев ,которого в Уфе изредка в основе выпускали
ПОЛНАЯ КАК В ПЕСНЕ У БУЗОВОЙ ЖО....
Зато у нас президент самый сильный!!!!
Отличный день! Все прошло,,, как по маслу!)))
Как по вазелину ))))))
итог, вечер дно
МЮ- Астана 1-0