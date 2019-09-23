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Лудогорец - ЦСКА

19.09.2019, Четверг, 22:00 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1 тур Лудогорец - ЦСКА
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эспаньол 6 3 2 1 12:4 +8 11
2. Лудогорец 6 2 2 2 10:10 0 8
3. Ференцварош 6 1 4 1 5:7 -2 7
4. ЦСКА 6 1 2 3 3:9 -6 5
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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 20 сентября 2019, 07:57

    лучше бы я спал_)

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    Рейтинг: +212

    Kalida > Mister_Tomsk 20 сентября 2019, 19:34

    хорошо я уснул после первого тайма)

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    Рейтинг: +992

    опус 2 20 сентября 2019, 07:23

    Результат лимита в действии Кто забил у болгар ,и у нас Дивеев ,которого в Уфе изредка в основе выпускали

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 20 сентября 2019, 07:00

    Идиоты кривоногие

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 20 сентября 2019, 06:37

    ПОЛНАЯ КАК В ПЕСНЕ У БУЗОВОЙ ЖО....

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    Рейтинг: +2844

    Nerlinger 20 сентября 2019, 00:13

    Полный ****** !!!

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 19 сентября 2019, 23:56

    Зато у нас президент самый сильный!!!!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 19 сентября 2019, 23:52

    Отличный день! Все прошло,,, как по маслу!)))

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > _Kesh_Suntar_ 19 сентября 2019, 23:57

    Как по вазелину ))))))

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ > ufos73 20 сентября 2019, 00:13

    Сочувствую тебе!)))

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 19 сентября 2019, 23:51

    итог, вечер дно

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 19 сентября 2019, 23:50

    МЮ- Астана 1-0

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    Рейтинг: +1970

    Niko 19 сентября 2019, 23:50

    Это первая расплата за комли. Ещё далеко не одна до зимы будет

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