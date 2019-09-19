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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Александрия
Вольфсбург - Александрия: обзор матча 19 сентября 2019
Вольфсбург
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 1 тур
3 : 1
Завершен
Александрия
20'
М. Арнольд
24'
А. Мехмеди
67'
Й. Брекало
66'
Е. Банада
66'
Е. Банада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Александрия
89'
Желтая карточка
К. Дубра
89'
Желтая карточка
К. Дубра
Замена
️️️️
Р. Штеффен
86'
82'
Желтая карточка
Е. Банада
82'
Желтая карточка
Е. Банада
81'
Замена
️️️️
Е. Протасов
Замена
️️️️
Л. Нмеча
76'
Замена
️️️️
Д. Брума
70'
ГОЛ! 3:2!
Й. Брекало
Пас отдал
А. Мехмеди
67'
66'
ГОЛ! 2:2!
Е. Банада
Пас отдал
D. Grechyshkin
66'
ГОЛ! 2:1!
Е. Банада
Пас отдал
Д. Гречишкин
65'
Замена
️️️️
Д. Шастал
46'
Замена
️️️️
К. Ковалец
ГОЛ! 2:0!
А. Мехмеди
Пас отдал
Й. Брекало
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнольд
Пас отдал
В. Вегхорст
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
75
Максим Третьяков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Вольфсбург
13
Филлип Менцель
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Александрия
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
15
Andriy Zaporozhan
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
31
Олег Билык
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Перван
21
Руссийон
31
Кнохе
32
Тиссеран
43
Мбабу
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
7
Брекало
9
Вегхорст
14
Мехмеди
3-2-4-2
79
Панькив
11
Мирошниченко
21
25
4
Дубра
20
Пашаев
24
Гречишкин
27
6
Довгий
44
Банада
75
Третьяков
17
Ситало
11
Штеффен
11
Штеффен
25
Брума
25
Брума
14
Нмеча
14
Нмеча
6
Ковалец
6
Ковалец
10
Протасов
10
Протасов
7
Шастал
7
Шастал
Остались в запасе
Вольфсбург
Александрия
27
Виктор Са
ЛВ
12
Вилльям
ПЗ
13
Филлип Менцель
ВР
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Тобиас Штробль
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
15
Andriy Zaporozhan
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
27
Виктор Са
ЛВ
12
Вилльям
ПЗ
13
Филлип Менцель
ВР
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
15
Andriy Zaporozhan
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Вольфсбург - Александрия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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