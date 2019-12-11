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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Галатасарай
ПСЖ - Галатасарай: обзор матча 11 декабря 2019
ПСЖ
11.12.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
5 : 0
Завершен
Галатасарай
32'
М. Икарди
35'
П. Сарабия
47'
Неймар
63'
К. Мбаппе
84'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Галатасарай
85'
Желтая карточка
М. Лемина
85'
Желтая карточка
С. Инан
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Э. Кавани
84'
82'
Желтая карточка
Ф. Муслера
82'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Замена
М. Верратти
️️️️
Х. Бернат
75'
Замена
Т. Керер
️️️️
Т. Ньянзу
75'
72'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
С. Н'Зонзи
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Икарди
68'
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
63'
62'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Э. Мор
57'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
50'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
ГОЛ! 3:0!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
47'
Желтая карточка
Л. Курзава
45'
41'
Замена
С. Инан
️️️️
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 2:0!
П. Сарабия
Пас отдал
Неймар
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
К. Мбаппе
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
3-3-2-2
15
Серхио Рико
23
Ньянзу
22
Диалло
5
Маркиньос
3
Курзава
5
Паредес
24
Бернат
10
Неймар
7
Сарабия
10
Мбаппе
9
Икарди
3-3-3-1
16
Муслера
25
Мариано
23
Маркао
4
Донк
18
Байрам
99
Лемина
5
Нагатомо
14
Сери
15
Н'Зонзи
20
Бельханда
7
Мор
23
Ньянзу
6
Керер
6
Керер
23
Ньянзу
24
Бернат
6
Верратти
6
Верратти
24
Бернат
9
Икарди
10
Кавани
10
Кавани
9
Икарди
15
Н'Зонзи
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
15
Н'Зонзи
14
Сери
8
Инан
8
Инан
14
Сери
7
Мор
9
Фалькао
9
Фалькао
7
Мор
Остались в запасе
ПСЖ
Галатасарай
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Эмин Байрам
ЦЗ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
23
Эмин Байрам
ЦЗ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча ПСЖ - Галатасарай
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
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ПСЖ
Галатасарай
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
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Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
Вчера, 10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
Вчера, 10:10
3
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
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Вчера, 14:05
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21 ноября
6
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Вчера, 10:31
1
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