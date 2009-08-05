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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Челябинск - Мордовия
Челябинск - Мордовия: обзор матча 05 августа 2009
Челябинск
05.08.2009, среда, 16:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Мордовия
29'
Р. Мухаметшин
30'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челябинск - Мордовия
Желтая карточка
А. Дутов
Замена
С. Лебамба
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
️️️️
Ю. Евлампьев
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Замена
️️️️
Н. Жданкин
Желтая карточка
И. Лебедев
Замена
В. Борисов
️️️️
Д. Сысуев
Замена
П. Дорохин
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
️️️️
А. Подолянчик
Желтая карточка
И. Курданин
Желтая карточка
В. Иванов
ГОЛ! 0:2!
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
6
Игорь Лебедев
ЦЗ
14
Вадим Сергиенко
ЦЗ
65
Владимир Иванов
(К)
ЦЗ
2
Сергей Терехин
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
14
Андрей Подолянчик
ЦП
0
Юрий Евлампьев
ЦП
27
Николай Сергиенко
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
24
Иван Курданин
ЦЗ
2
Вячеслав Лыскин
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
6
Александр Васильев
ЦП
2
Олег Губанов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
57
Константин Подкорытов
ЦП
4
Денис Снимщиков
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
3-2-5
16
Глазков
14
Сергиенко
65
Иванов
2
Терехин
6
Лебедев
25
Жданкин
27
Игнатьев
0
Евлампьев
27
Сергиенко
8
Низовцев
14
Подолянчик
3-1-3-2
1
Рыжиков
24
Курданин
2
Лыскин
3
Мулдаров
66
Дутов
6
Васильев
2
Губанов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
7
Борисов
7
Борисов
8
Сысуев
9
Мухаметшин
27
Лебамба
27
Лебамба
9
Мухаметшин
6
Васильев
21
Дорохин
21
Дорохин
6
Васильев
Остались в запасе
Челябинск
Мордовия
Главный тренер
Константин Галкин
57
Константин Подкорытов
ЦП
4
Денис Снимщиков
ЦП
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
31
Федор Дьяченко
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
57
Константин Подкорытов
ЦП
4
Денис Снимщиков
ЦП
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
31
Федор Дьяченко
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Челябинск - Мордовия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
- : -
14.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
И. Писанко
С. Романов (оба - Новосибирск)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Центральный
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