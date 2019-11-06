Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Брюгге
ПСЖ - Брюгге: обзор матча 06 ноября 2019
ПСЖ
06.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Брюгге
22'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Брюгге
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Верратти
90'
86'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
М. Ритс
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
К. Мбаппе
83'
77'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
К. Дьятта
Желтая карточка
Т. Силва
74'
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Икарди
72'
67'
Замена
М. Дианье
️️️️
Д. Окереке
Желтая карточка
М. Верратти
54'
26'
Желтая карточка
Э. Баланта
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
К. Дагба
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Перси Тау
ПВ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Навас
5
Маркиньос
3
Силва
3
Кимпембе
24
Бернат
5
Гуйе
2
Дагба
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Икарди
4-1-2-1-2
22
Миньоле
44
Мехеле
15
Дели
16
Рикка
31
Коссуну
3
Баланта
20
Ванакен
23
Ритс
15
Дьятта
29
Окереке
17
Деннис
10
Мбаппе
7
Дракслер
7
Дракслер
10
Мбаппе
6
Верратти
7
Сарабия
7
Сарабия
6
Верратти
9
Икарди
10
Кавани
10
Кавани
9
Икарди
23
Ритс
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
23
Ритс
29
Окереке
45
Дианье
45
Дианье
29
Окереке
15
Дьятта
8
Схрайверс
8
Схрайверс
15
Дьятта
Остались в запасе
ПСЖ
Брюгге
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча ПСЖ - Брюгге
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Арена
Новости команд
Все
ПСЖ
Брюгге
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+