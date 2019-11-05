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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Аякс
Челси - Аякс: обзор матча 05 ноября 2019
Челси
05.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
4 : 4
Завершен
Аякс
5'
Жоржиньо (П)
63'
С. Аспиликуэта
71'
Жоржиньо (П)
74'
Р. Джеймс
2'
Т. Абрахам (АГ)
20'
К. Промес
35'
Кепа (АГ)
55'
Д. ван де Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Аякс
Замена
М. Батшуайи
️️️️
М. Ковачич
87'
ГОЛ! 4:4!
Р. Джеймс
Пас отдал
К. Зума
74'
72'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Нерес
72'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Х. Зиеш
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Жоржиньо
71'
69'
Вторая желтая
Й. Велтман
68'
Вторая желтая
Д. Блинд
ГОЛ! 2:4!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
Т. Абрахам
63'
62'
Желтая карточка
К. Промес
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
М. Маунт
60'
55'
ГОЛ! 1:4!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Х. Зиеш
Замена
Р. Джеймс
️️️️
М. Алонсо
46'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
45'
Желтая карточка
Ф. Томори
42'
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Кепа
Пас отдал
Х. Зиеш
33'
Желтая карточка
Д. Блинд
31'
Желтая карточка
Й. Велтман
20'
ГОЛ! 1:2!
К. Промес
Пас отдал
Х. Зиеш
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жоржиньо
5'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-2-3-1
13
Кепа
3
Алонсо
4
Зума
23
Томори
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
8
Ковачич
10
Виллиан
7
Маунт
11
Пулишич
18
Абрахам
3-2-2-3
24
Онана
17
Блинд
34
Велтман
6
Мартинес
3
Мазрауи
3
Тальяфико
6
ван де Бек
22
Зиеш
7
Нерес
10
Промес
10
Тадич
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
3
Алонсо
33
Джеймс
33
Джеймс
3
Алонсо
8
Ковачич
44
Батшуайи
44
Батшуайи
8
Ковачич
7
Нерес
4
Альварес
4
Альварес
7
Нерес
22
Зиеш
4
Схюрс
4
Схюрс
22
Зиеш
Остались в запасе
Челси
Аякс
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Челси - Аякс
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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